Salud Puebla escucha demandas ante manifestación de trabajadores

El Gobierno de Puebla reafirmó su compromiso con la libre expresión y la atención a las necesidades del personal de salud ante la manifestación programada por trabajadores del sector este miércoles.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia estatal informó que —junto con el IMSS-Bienestar— se han implementado acciones para avanzar en la homologación salarial de empleados del sector.

Informó que, como parte de este compromiso, en julio pasado se otorgó un incremento salarial al personal de SUMA, después de una década sin ajustes y que, a pesar de las protestas, los servicios de salud operan con normalidad y sin afectar la atención a la población.

Y es que un grupo de trabajadores del sector salud se manifestó en el bulevar 5 de Mayo, bloqueando la vialidad, exigiendo mejoras laborales y aumento salarial.

Alrededor de las 10:00 am, el grupo bloqueó inicialmente el sentido hacia Plaza Dorada del bulevar, para luego cerrar ambos sentidos de la vialidad, generando congestión vehicular en la zona.

Los manifestantes, representados por el Comité de Contratos Precarios de la Secretaría de Salud de Puebla, denunciaron la falta de formalización de sus contratos, pese a contar con años de antigüedad. Demandaron respeto a sus derechos laborales y destacaron que su protesta busca justicia, no confrontación.

Hasta el mediodía, el bloqueo de personal de salud continúa en ambos carriles del bulevar 5 de mayo.

✍🏻 El gobierno estatal se dijo respetuoso de la manifestación y puntualizó que los servicios de salud en la entidad operan con normalidad. pic.twitter.com/6SnwTP3UY3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 27, 2025

