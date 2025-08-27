Volcadura en distribuidor Juárez-Serdán provoca fuerte tráfico

La mañana de este miércoles 27 de agosto, se registró la volcadura de un vehículo sobre el distribuidor Juárez-Serdán, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad y tráfico intenso en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas. Según el conductor del automóvil tipo, perdió el conocimiento momentáneamente mientras conducía tras salir de su trabajo, por lo que al despertar la unidad ya se encontraba volcada.

El incidente causó congestión vial con dirección a la zona de la CAPU. Elementos de seguridad acudieron al lugar para abanderar la zona y otorgar atención al conductor, quien fue valorado para descartar lesiones.

La situación generó que automovilistas buscaran vías alternas para evitar la zona debido al lento avance vehicular.

#ConexiónVial 🚗 Un automóvil particular volcó en bulevar Norte, justo por la entrada del distribuidor vial Juárez–Serdán, a la altura de las oficinas del IMSS.

