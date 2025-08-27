Choque entre patrulla y camioneta en Zoquitlán deja cuatro heridos

Elementos de la policía municipal de Zoquitlán, en la Sierra Negra de Puebla, se vieron involucrados en un choque frontal contra una camioneta que transportaba manzanas.

El incidente ocurrió a pocos metros del arco de entrada al municipio, y dejó cuatro personas lesionadas y provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los pasajeros de la camioneta, originarios de Coyomeapan, el choque fue provocado por el exceso de velocidad del conductor de la patrulla, número económico M-499.

Detallan que la patrulla invadió el carril contrario e impactó de frente la unidad que transportaba la fruta. Entre los lesionados se encuentran menores de edad, así como un policía que sufrió una lesión en la cabeza.

Por su parte, el conductor de la patrulla aseguró que el accidente se debió al mal estado de los frenos, que no respondieron a tiempo, provocando el impacto que dejó afectada a la patrulla.

Al sitio acudieron elementos de seguridad para apoyar a sus compañeros, además de paramédicos que brindaron atención a los heridos sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Editor: César A. García

