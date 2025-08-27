Puebla capital con baja probabilidad de lluvia este miércoles

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informa que para este día se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 26°C. Se prevé una baja probabilidad de lluvia durante la tarde, con acumulaciones estimadas entre 0 y 5 mm.

Se recuerda a la población que el índice UV se encuentra en niveles extremos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, sombreros y ropa adecuada para proteger la piel.

La calidad del aire es buena, por lo que no se anticipan riesgos para la salud en la población general. Sin embargo, el semáforo volcánico se mantiene en amarillo fase 2.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales y seguir las recomendaciones de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil. Seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de todas y todos.

