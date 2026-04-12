DIF Puebla Capital entrega apoyos alimenticios en Xochimehuacan

Como parte de la política alimentaria que se impulsa para ayudar a quienes más lo necesitan, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, visitó la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan para la entrega de despensas del programa “Alimentación Imparable”.

En este sentido, el presidente municipal Pepe Chedraui precisó que este programa está alineado a la visión de la presidenta de la República y el gobernador del estado, Alejandro Armenta. Asimismo, abundó que es un programa completamente gratuito, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a acercarse al Gobierno de la Ciudad para acceder a estos beneficios.

“Por eso agradecerle infinitamente al gobernador, Alejandro Armenta, por este gran apoyo que le ha dado a por la capital y lo que tenemos que hacer nosotros es sumarnos, por medio de estos programas de alimentación imparable, para que les llegue directamente a ustedes, para que puedan tener este programa y esta ayuda alimentaria en sus casas para nuestra niñez, para nuestras juventudes, para nuestros adultos mayores“, dijo.

A través de la dotación de paquetes alimentarios con productos no perecederos como pasta, frijol, arroz, atún, entre otros, se llega a los hogares de las familias poblanas que necesitan la ayuda para que sus integrantes puedan tener un plato de comida nutritiva y balanceada en la mesa.

Asimismo, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, señaló que la instrucción de la presidenta MariElise Budib es clara, llegar a cada rincón del municipio y seguir trabajando de manera cercana y comprometida por el bienestar de las familias poblanas.

“Hoy nos encontramos aquí, en San Pablo Xochimehuacan, para acercarles el programa Alimentación Imparable, una estrategia que busca fortalecer la alimentación de nuestras niñas y niños, de nuestros adultos mayores y de las jefas de familia, contribuyendo también a la economía de sus hogares”, recordó el director general.

A su vez, el presidente auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, Jezzrel Alcalá, agradeció la atención del alcalde Pepe Chedraui por realizar dicha entrega en su junta auxiliar, al afirmar que su visión humanista permite atender las necesidades prioritarias como lo es la seguridad alimentaria.

Es así como el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su vocación de servicio y su compromiso con la construcción de una Puebla más solidaria, justa e incluyente, en donde cada apoyo entregado se traduzca en bienestar, tranquilidad y mayores oportunidades de desarrollo para todas y todos.

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