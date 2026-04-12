Tras Copa del Mundo, Puebla creará tres escuelas de tiro con arco

En una alianza con la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA), el Gobierno del Estado pondrá en marcha tres escuelas de formación deportiva en Puebla.

El proyecto aprovechará la infraestructura estatal existente y el equipamiento donado por la federación para captar a niños y jóvenes interesados en este deporte de precisión.

La administración estatal designó tres puntos en la zona metropolitana para facilitar el acceso a los entrenamientos:

Universidad del Deporte : Enfocada al alto rendimiento y formación académica.

: Enfocada al alto rendimiento y formación académica. ⁠Parque Ecológico : Un punto céntrico para la activación física de los habitantes de la capital.

: Un punto céntrico para la activación física de los habitantes de la capital. ⁠Flor del Bosque: Aprovechando el entorno natural para la práctica de esta disciplina, cerca del municipio de Amozoc.

#Puebla 🏹 El Gobierno del Estado anuncia la creación de tres escuelas de Tiro con Arco en Puebla, que estarán ubicadas en la Universidad del Deporte, el Parque Ecológico y Flor del Bosque.



El proyecto se realizará en conjunto con la Federación Mexicana de Tiro con Arco para… pic.twitter.com/sEON7jLjqM — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 12, 2026

El gobernador Armenta puntualizó que el proyecto es financieramente viable debido a que el estado ya cuenta con los inmuebles.

Tal vez te interese: Colombia encabeza lista de migrantes irregulares en Puebla

Mientras que el presidente de la federación, Gabriel Ramos Rodríguez, confirmó que donarán el equipo utilizado en la reciente Copa del Mundo, incluyendo arcos, flechas y pacas profesionales.

#Puebla 🥇Entregó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, las medallas de oro, plata y bronce a los equipos femenil ganadores de recurvo integrado en el mundial de tiro con arco. En el que la selección mexicana, representada por Alejandra Valencia, Angela Ruiz y Ana Paula… pic.twitter.com/oXgn21iEMI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 12, 2026

El mandatario subrayó que el objetivo es que los jóvenes poblanos encuentren en el deporte una alternativa real que los aleje de actividades ilícitas y del crimen organizado.

“Ya el espacio lo tenemos y el equipamiento lo van a dar ellos. Todo lo que han ocupado acá (en la Copa del Mundo), nos van a donar una parte y así lo vamos a hacer”, declaró.

Este anuncio llega en el marco de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, evento que colocó a Puebla como sede en deporte internacional.

Editor: Renato León

Te recomendamos: