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domingo, abril 12, 2026
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Tras Copa del Mundo, Puebla creará tres escuelas de tiro con arco

Por:
Vera Fernández
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Donación incluirá arcos, flechas y pacas profesionales. / Foto: Es Imagen.

En una alianza con la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA), el Gobierno del Estado pondrá en marcha tres escuelas de formación deportiva en Puebla.

El proyecto aprovechará la infraestructura estatal existente y el equipamiento donado por la federación para captar a niños y jóvenes interesados en este deporte de precisión.

La administración estatal designó tres puntos en la zona metropolitana para facilitar el acceso a los entrenamientos:

  • Universidad del Deporte: Enfocada al alto rendimiento y formación académica.
  • ⁠Parque Ecológico: Un punto céntrico para la activación física de los habitantes de la capital.
  • ⁠Flor del Bosque: Aprovechando el entorno natural para la práctica de esta disciplina, cerca del municipio de Amozoc.

El gobernador Armenta puntualizó que el proyecto es financieramente viable debido a que el estado ya cuenta con los inmuebles.

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Mientras que el presidente de la federación, Gabriel Ramos Rodríguez, confirmó que donarán el equipo utilizado en la reciente Copa del Mundo, incluyendo arcos, flechas y pacas profesionales.

El mandatario subrayó que el objetivo es que los jóvenes poblanos encuentren en el deporte una alternativa real que los aleje de actividades ilícitas y del crimen organizado.

“Ya el espacio lo tenemos y el equipamiento lo van a dar ellos. Todo lo que han ocupado acá (en la Copa del Mundo), nos van a donar una parte y así lo vamos a hacer”, declaró.

Este anuncio llega en el marco de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, evento que colocó a Puebla como sede en deporte internacional.

Editor: Renato León

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