Impulsan diálogo y sororidad con actividad “Crecemos juntas” en Puebla

Con el objetivo de continuar generando espacios de diálogo, reflexión y participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, la Dirección General de Comunicación Social y la Oficina de Presidencia del Gobierno de la Ciudad llevaron a cabo la actividad Crecemos juntas: mujeres que florecen.

En este evento se destacó la importancia de visibilizar los avances, reconocer los retos pendientes y fortalecer el compromiso institucional con la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Con la presencia del coordinador general de Comunicación Social, Ricardo Gutiérrez Loyola, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González Gómez, expresó la importancia de generar redes de mujeres para fortalecer su entorno y seguir visibilizando y reconociendo el esfuerzo y trabajo que realizan niñas, adolescentes y mujeres en todos los sectores de la sociedad.

Por su parte, la directora de Prensa e Información, Sandra Guevara Altamirano, reconoció a todas las colaboradoras de ambas áreas. Refirió que todas son mujeres empoderadas, inspiradoras y únicas.

Las asistentes participaron en el trasplante de bonsáis, representando el crecimiento, la sororidad y la construcción colectiva de un entorno más justo e igualitario.

