SSP recupera tractocamión con productos lácteos en Huixcolotla

Derivado de las acciones para combatir el robo a transporte de carga, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recuperó un tractocamión que trasladaba productos lácteos.

La denuncia oportuna de la parte afectada y la respuesta inmediata de la Policía Estatal permitieron ubicar la unidad robada en inmediaciones del municipio de San Salvador Huixcolotla.

En apego a los protocolos institucionales, las fuerzas estatales aseguraron el lugar del hallazgo y procedieron al resguardo del tractocamión y de la mercancía recuperada.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la SSP, fortalece los patrullajes de discusión, vigilancia y reacción, a fin de proteger el patrimonio de las y los poblanos.

