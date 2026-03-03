Alertan por falsa venta anticipada de boletos para la Feria de Puebla

Con el objetivo de garantizar la seguridad, prevenir fraudes y asegurar una asistencia confiable y segura en la Feria de Puebla 2026, que se llevará a cabo del 23 de abril al 10 de mayo, el Gobierno del Estado recomienda a la población no atender publicaciones que anuncien ventas anticipadas y adquirir los boletos únicamente a través de los canales oficiales, disponibles en https://feria.puebla.gob.mx.

El coordinador del Comité Organizador de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, declaró que el objetivo es que poblanas y poblanos disfruten plenamente de la fiesta de todas y todos los poblanos. Por ello aclaró que todavía no ha iniciado la venta de boletos para el Teatro del Pueblo y tampoco el acceso a las Terrazas VIP y la Fila Cero.

Con el respaldo del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se informa que la venta de boletos para el Teatro del Pueblo se abrirá próximamente, para brindar certeza a la ciudadanía y garantizar el acceso seguro a una cartelera artística de talla nacional e internacional.

Te recomendamos: