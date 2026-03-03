Entregan más de 3 mil 600 despensas en el Barrio de Analco

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, hizo entrega de más de 3 mil 600 despensas en el Barrio de Analco.

En su intervención, el presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó la importancia de continuar acompañando a las y los poblanos para que tengan una alimentación adecuada y que garantice la nutrición de los grupos vulnerables.

En total, fueron más de mil familias las que recibieron apoyos alimentarios que les servirán para cuidar de su salud y ahorrar en su economía. Cada despensa contiene productos de la canasta básica que contribuyen a una sana alimentación nutritiva y equilibrada.

En su participación, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, afirmó que, desde el Gobierno de la Ciudad y del DIF Puebla Capital, se trabaja todos los días para cuidar el bienestar integral de cada hogar en nuestra ciudad.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, reafirma su compromiso de trabajar con sensibilidad, cercanía y responsabilidad social, al acercar los apoyos sociales a quienes más lo necesitan.

Te recomendamos: