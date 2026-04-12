Diputado Rosalío Zanatta participa en Jornada Ciudadana en Eloxochitlán

El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri participó en la Jornada de Atención Ciudadana realizada en el municipio de Eloxochitlán, un espacio de diálogo directo con la ciudadanía para escuchar sus necesidades y fortalecer el trabajo cercano a la gente.

Las Jornadas de Atención Ciudadana son impulsadas por la diputada Elisa Limon Balderrabano, para acercar a las personas asesoría jurídica y escuchar sus peticiones para hacer las gestiones pertinentes, sobre todo, en municipios con población indígena y donde hay alta marginación.

En ese sentido, el legislador agradeció las atenciones de la diputada y del presidente municipal, Delfino Hernández Hernández, por su disposición y compromiso con la comunidad. Además, refrendó su disposición de trabajar en equipo para impulsar acciones que beneficien a las familias del Distrito 26 con cabecera en Ajalpan.

Rosalío Zanatta señaló que con estas Jornadas se fortalece el vínculo con la ciudadanía, al escuchar y atender sus necesidades para construir mejores oportunidades en favor de todas y todos.

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