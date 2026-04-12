Crédito solicitado será únicamente para obra pública: Pepe Chedraui

La solicitud de crédito que plantea el Gobierno de la Ciudad, que será presentada ante Cabildo de Puebla, tiene el objetivo de destinar el 100 por ciento a obra pública en la capital, garantizando calles nuevas y completas, afirmó el presidente municipal Pepe Chedraui.

Se trata de un financiamiento de 440 millones de pesos dirigido netamente en la construcción de calles incluyendo guarniciones, banquetas, drenaje y huella podotáctil, con lo que se podrá mejorar la movilidad y accesibilidad para las y los poblanos.

El alcalde explicó que será una licitación abierta en la que podrán participar todos los bancos que cumplan con los requisitos, garantizando la selección de las mejores condiciones financieras.

Asimismo, explicó que el crédito será liquidado a más tardar en julio de 2027, tres meses antes de que concluya la administración, con el compromiso de no heredar deuda a la siguiente gestión; en caso de que las condiciones lo permitan, el pago podría realizarse incluso antes.

Dichas acciones se suman a la iniciativa del estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta quien impulsa la intervención de 5 mil calles, en la capital poblana.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca mejores condiciones de vida de las y los poblanos, fortaleciendo la infraestructura vial.

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