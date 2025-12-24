José Luis Figueroa realiza recorridos navideños por Distrito 20

El diputado local, José Luis Figueroa Cortés realizó recorridos por colonias del Distrito 20, donde la convivencia con familias, niñas y niños marcó un Congreso Humano en esta temporada decembrina, reforzando el contacto directo con la gente del sur de Puebla.

En Minerales de Guadalupe Sur y Playas del Sur, el legislador dialogó con vecinas y vecinos, escuchó inquietudes y compartió mensajes de unión, destacando que la fuerza y la esperanza del sur se construyen desde la cercanía y el trabajo constante.

Asimismo, en San Andrés Azumiatla, donde Figueroa Cortés acompañó a la presidenta auxiliar Anastasia Onofre y convivió con las familias en festejos que reflejan identidad, tradiciones y sentido comunitario.

En Santa María Guadalupe Tecola, el legislador agradeció la invitación de la comunidad y reconoció la calidez con la que es recibido, fortaleciendo los lazos entre representantes y habitantes del distrito.

Por otra parte, en la tercera sección del Barrio de Santa Catarina el legislador compartió momentos gratos y reconoció el cálido recibimiento. Además, de mostrar gratitud con las familias que pese a la lluvia continuaron con las celebraciones y el espíritu navideño.

En el marco de estas fiestas decembrinas el diputado, José Luis Figueroa dijo que, estos recorridos reafirman su compromiso de mantenerse presente, escuchar de primera mano y caminar junto a la gente del Distrito 20, promoviendo unidad y atención directa como base de su trabajo legislativo.

Cabe hacer mención que el legislador poblano, realizó la entrega de aguinaldos y obsequios navideños, recordando la importancia de escuchar y agradecer a la gente del Distrito 20.

