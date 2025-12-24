Académico UDLAP asiste a Convención de Lenguaje Claro y Accesible en Perú

El Dr. Martín Sánchez Camargo, director académico del Departamento de Letras y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), asistió como delegado a la II Convención panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, convocada por la Real Academia Española y las presidencias de los países de habla hispana que pertenecen a esta red.

Dicha convención, que se realizó en Lima, Perú teniendo como sede la histórica casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reunió a más de cien representantes de distintos países quienes compartieron reflexiones, experiencias y buenas prácticas en torno al lenguaje claro y accesible como un elemento clave para sus instituciones.

Durante las sesiones temáticas se abordaron asuntos como los principios y aplicaciones del lenguaje claro, la comprensión ciudadana del lenguaje técnico, la accesibilidad lingüística como derecho universal, la claridad expresiva como competencia fundamental en la educación, el lenguaje del poder y el deber institucional de la claridad, así como los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para el lenguaje claro.

En el marco de este evento se presentaron varias obras sobre el tema, entre ellas la Crónica de la Lengua Española-2025, publicación que incluye la contribución: “UDLAP: hacia una universidad íntegra”, donde se describe la política de lengua adoptada por la Universidad de las Américas Puebla, lo cual destaca el compromiso institucional con la comunicación, clara y accesible.

Cabe comentar que la UDLAP se adhirió a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible a inicios de 2025, iniciativa impulsada por la RAE con el fin de fomentar el uso de un lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía. Con esta adhesión, la Universidad fortalece las acciones que ha desarrollado desde hace más de dos décadas en temas de claridad discursiva, uso del lenguaje inclusivo e integridad académica, consolidando su liderazgo en esta materia dentro del ámbito universitario.

Con su participación en este encuentro internacional y su integración formal a la Red Panhispánica, la UDLAP reafirma su compromiso con una comunicación inclusiva y con la construcción de una cultura institucional basada en la claridad del lenguaje como herramienta de transformación social. Si quieres conocer de la UDLAP, la universidad privada con mayor arraigo y tradición en el Estado de Puebla, te invitamos a visitar: https://www.udlap.mx/web/.

