Declaran culpables a Javier “N” y cómplices del feminicidio de Cecilia Monzón

El exaspirante a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier N. y sus cómplices Jair N. y Silvestre N. fueron declarados culpables del feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

Lo anterior durante la emisión del fallo que se llevó a cabo la tarde-noche de este martes 23 de diciembre, por lo que será en una próxima audiencia cuando se determine la pena de los tres feminicidas.

El fallo judicial se da después de más de ocho meses de juicio, tiempo en el que la familia Monzón exigió justicia para la activista y abogada, tras una serie de tácticas dilatorias por parte de la defensa de los tres acusados.

#ÚLTIMAHORA Javier N., Jair N. y Silvestre N son declarados culpables del feminicidio de la activista Cecilia Monzón.



Noticia en desarrollo, con información de @lupjmendez pic.twitter.com/dIchmiTzFA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 24, 2025

Helena Monzón, hermana de la activista, viajó desde España y estuvo en suelo poblano para presenciar la recta final del proceso.

Cecilia fue asesinada en mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuando Jair N. conducía la motocicleta en la que iba como pasajero Silvestre N., quien le disparó hasta quitarle la vida.

De acuerdo con las investigaciones, el político Javier N. fue quien ordenó la muerte de su expareja.

#AHORA Activistas esperan afuera del Tribunal de Enjuiciamiento para apoyar a la familia Monzón, pues en estos momentos se está dictando la sentencia.



@lupjmendez pic.twitter.com/hDRVSfjHqN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 24, 2025

Editor: Renato León

