Decomisan 50 kilos de pirotecnia ilegal en Huejotzingo

Personal de Protección Civil de Huejotzingo, en coordinación con la Secretaría de Marina, realizó este fin de semana un operativo de inspección y vigilancia por la venta clandestina de pirotecnia.

Durante el recorrido por puestos y domicilios dedicados a esta actividad, se decomisaron aproximadamente 50 kilogramos de material explosivo.

El material asegurado, que incluía artefactos de detonación como “palomas”, “cañones” y “cazuelitas”, no contaba con los permisos correspondientes y representaba un peligro inminente para la población.

A las personas intervenidas se les hicieron las recomendaciones pertinentes y se les informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantendrá una política de cero tolerancia contra cualquier actividad ilegal relacionada con la pirotecnia.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para que respete las disposiciones legales vigentes y evite la compra, uso o almacenamiento de pirotecnia no autorizada, con el objetivo de prevenir incendios, quemaduras y otros accidentes graves.

