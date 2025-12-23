Sheinbaum realizó 9 visitas a Puebla durante su primer año de gobierno

Durante su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó nueve visitas oficiales a Puebla, con una agenda centrada en derechos sociales, infraestructura estratégica y atención directa a la población.

Durante la mañanera de este martes, el gobernador Alejandro Armenta expresó un profundo agradecimiento por el respaldo permanente e incondicional de la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar que estas visitas fortalecen la soberanía de Puebla y de México, consolidan derechos sociales y reflejan una coordinación institucional sin precedentes. Subrayó que el acompañamiento presidencial ha sido decisivo para proteger la salud, el bienestar y la dignidad de las familias poblanas en todas las regiones del estado.

La novena visita, el 10 de diciembre de 2025, correspondió a la reapertura del Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, donde encabezó la inauguración del nosocomio del IMSS que permaneció cerrado ocho años tras el sismo de 2017, acción que restituye servicios médicos de alta especialidad y fortalece el sistema de salud pública en la entidad.

Las primeras visitas ocurrieron el 5 de enero de 2025 en Huauchinango, con el arranque de la Pensión Mujeres Bienestar y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar; y el 19 de enero de 2025 en Chinantla, donde encabezó la entrega de apoyos sociales y emitió un mensaje en defensa de la soberanía nacional y de las personas migrantes ante el contexto internacional. Ambas giras reforzaron la presencia del Gobierno de México en la Sierra Norte y la Mixteca, regiones históricamente rezagadas.

El 5 de mayo de 2025, en Puebla capital, la presidenta presidió la Ceremonia y el Desfile Cívico-Militar por el 163 Aniversario de la Batalla de Puebla, con un mensaje de defensa de la independencia y soberanía del país.

Posteriormente, el 8 de junio de 2025, inauguró las Torres de Especialidades Oncológicas y de Cardiología del Hospital de la Niñez Poblana, inversión estratégica que amplió la capacidad médica y consolidó a Puebla como referente nacional en atención pediátrica especializada.

El 12 de septiembre de 2025, la presidenta Sheinbaum regresó a la entidad para presentar su Primer Informe de Gobierno ante más de 35 mil personas, donde anunció proyectos clave en vivienda, saneamiento del Río Atoyac, movilidad, tecnología y bienestar.

En octubre, realizó tres visitas consecutivas a la Sierra Norte: el 12 de octubre en Huauchinango, el 19 en Pantepec y el 23 en Xicotepec, con el objetivo de atender directamente a las familias afectadas por lluvias, supervisar reconstrucciones, coordinar apoyos económicos y reafirmar que Puebla no enfrentaría sola la emergencia.

