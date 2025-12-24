6 de cada 10 homicidios se deben a riñas o comportamientos violentos

Con el objetivo de proteger la vida, prevenir agresiones y fomentar celebraciones en un ambiente de armonía, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta, presentó la campaña “Puebla Segura, Festejemos en Paz”.

El gobernador explicó que Puebla cuenta con una composición pluricultural y celebraciones en diversas fechas, hay ocasiones en que derivan en riñas o desencuentros, por ello exhortó a las y los poblanos a asumir su responsabilidad y prevenir estos comportamientos.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar informó que 6 de cada 10 homicidios dolosos se deben a riñas o a comportamientos violentos.

Respecto a la campaña, la coordinadora general de Comunicación y Agenda Digital, Claudia Hernández, aseguró que esta estrategia interinstitucional y de participación social, involucra a familias, universidades, sector empresarial y organizaciones civiles, y contribuye a la disminución histórica de los indicadores delictivos en la entidad.

Finalmente, afirmó que la paz se construye para garantizar la tranquilidad, en concordancia con la estrategia humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), trabajan de la mano por la seguridad de las familias.

