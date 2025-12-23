Armenta exige justicia estricta en los casos de Cecilia Monzón y Mayca Álvarez

El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió al Poder Judicial que tanto en el caso de Cecilia Monzón como de otros feminicidios apliquen la ley de manera estricta y se pronunció por justicia para ella y también para la joven atropellada en la Vía Atlixcáyotl, Mayca Álvarez.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que ya habló con la hermana de Cecilia, Helena Monzón, a quien expresó su solidaridad como gobernador.

“Justicia a Monzón y justicia para Mayca (…) aunque no es mi competencia, he buscado al Poder Judicial para decirles, por favor, aplicación estricta de la ley, en todos los casos de feminicidio, en este y cualquier caso”, reiteró.

Asimismo, advirtió que si algún familiar, tanto de apellido Armenta como Mier, busca al Poder Judicial para ampararse del apellido y beneficiarse por un acto irregular, les pidió a las autoridades actuar con el mismo rigor que otras personas.

Armenta Mier aprovechó para llamar perversos a quienes le quieren “endosar una vieja relación con un acto irregular”, al rechazar que esté coludido con los señalados por el asesinato de la activista, como el expolítico Javier N.

“¿Cómo vamos a estar en contra de quienes son víctimas? Y quienes mañosamente quieren endosar una vieja relación con un acto irregular se están equivocando, eso es una perversidad, quien lo escribe es un perverso, quien lo reproduce es un perverso; estoy a favor de la seguridad de las mujeres, y lo estoy demostrando con el equipo”, expresó.

Este martes 23 de diciembre se espera que el Poder Judicial emita fallo en el juicio por feminicidio de la activista asesinada en mayo de 2022, ya que el lunes pasado terminó la audiencia de alegatos finales.

