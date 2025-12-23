FGE rechaza que el Servicio Forense tarde hasta 12 horas

La Fiscalía General del Estado informó que todos los levantamientos de cuerpos se realizan después de que el agente del Ministerio Público notifica que los peritos concluyen el procesamiento de la escena del crimen. Posteriormente, se autoriza y realiza el levantamiento correspondiente.

Es falso que estos procedimientos tarden hasta 12 horas, como se señala en la nota sobre la mujer atropellada la noche del lunes en La María por un presunto delincuente, cuyo cuerpo fue levantado en las primeras horas del día martes.

Incluso —señala el comunicado— en una misma jornada se han realizado hasta seis levantamientos en distintos puntos de la ciudad.

Los tiempos de atención pueden variar debido a factores como el tráfico, la distancia, la ubicación dentro de la zona conurbada y la duración de los trabajos periciales en cada escena.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con dos unidades destinadas al levantamiento de cuerpos, por lo que la logística depende también de la simultaneidad de los eventos.

Con la incorporación de nuevas unidades, anunciada por el gobernador Alejandro Armenta, se fortalecerá la capacidad operativa y se agilizarán los tiempos de atención en estos procedimientos.

Te recomendamos: