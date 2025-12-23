Policías de Tepatlaxco de Hidalgo inician paro por presunta falta de pagos

Elementos de la policía municipal de Tepatlaxco de Hidalgo iniciaron un paro de labores este martes tras denunciar la falta de pago de sus salarios y aguinaldos. Hasta el momento, el presidente municipal morenista, Julio González, no se ha pronunciado públicamente sobre la situación ni ha ofrecido una fecha para el cumplimiento de los pagos.

Desde las primeras horas de la mañana, los policías decidieron no presentarse a sus labores al realizarse el cambio de turno, argumentando que han cumplido con sus responsabilidades en materia de seguridad, pero no han recibido el respaldo económico correspondiente.

El rumor de un posible paro circuló desde el lunes en grupos de WhatsApp locales, donde los agentes expresaron su intención de suspender actividades. El ayuntamiento emitió un comunicado en redes sociales asegurando que el paro era falso y que los policías laboraban normalmente; sin embargo, esta mañana los elementos decidieron no acudir a sus puestos hasta obtener una solución.

El paro ha generado preocupación entre los habitantes de Tepatlaxco de Hidalgo, quienes señalan que los hechos delictivos han aumentado en los últimos días y temen que la inseguridad se agrave con la ausencia de los uniformados.

Los policías exigen que el edil Julio González se presente y les ofrezca una solución, comprometiéndose a pagar lo adeudado. De lo contrario, han advertido que están dispuestos a renunciar a sus cargos.

Editor: César A. García

