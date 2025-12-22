Constructora del Cablebús plantará 10 mil árboles en Puebla capital

Doppelmayr, empresa encargada de la construcción del Cablebús en Puebla, se comprometió a plantar 10 mil árboles en la capital poblana para compensar el retiro de ejemplares en una estación de la Línea 1 del nuevo sistema de transporte.

El coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, reconoció que para la construcción de la estación en inmediaciones del Centro de Simulación “Matilde Montoya” de la BUAP será necesario el retiro de algunos ejemplares arbóreos en dicha zona.

Señaló que algunos de los árboles podrán ser reubicados, pero para subsanar el daño por el derribo de algunos ejemplares dijo que se alcanzó un acuerdo con el consorcio encargado de las obras para realizar una jornada masiva de reforestación urbana.

Por la construcción de la estación del Cablebús en el Centro de Simulación "Matilde Montoya" de la BUAP se retirarán algunos árboles, que podrán ser reubicados según sus condiciones.



Precisó que, la firma Doppelmayr se comprometió a reforestar con 10 mil árboles la capital del estado, entre distintas especies como acacias y encinos, priorizando la colocación de árboles que no generen raíces invasivas que puedan dañar la vía pública, banquetas o tuberías.

Aseguró que, de las 9 estaciones que forman parte del sistema de Cablebús solo la que se ubica sobre la 11 Sur requiere el retiro de árboles.

