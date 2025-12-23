Incendio en Central de Abasto de Huixcolotla deja daños materiales; no hay víctimas

Durante la madrugada de este martes, se registró un aparatoso incendio en la Central de Abasto del municipio de Huixcolotla. El fuego habría comenzado en la zona de venta de artículos navideños y pirotecnia, alrededor de la 01:00 horas.

Vecinos y comerciantes reportaron que las explosiones de cohetes alertaron sobre el siniestro, lo que generó confusión y temor, ya que inicialmente se pensó que se trataba de disparos. Ante el peligro, varias personas abandonaron la zona para salvaguardar su integridad, especialmente porque varios locales almacenaban pirotecnia para la venta en la temporada navideña.

Comerciantes y vecinos intentaron contener el fuego, pero fue hasta la llegada de elementos de seguridad, casi una hora después, que el incendio comenzó a mitigarse. El fuego fue controlado alrededor de las 05:00 horas y no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen en investigación. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para realizar el recuento de daños y determinar el origen del incendio.

