Campaña Bacheando Puebla continúa atendiendo vialidades prioritarias

Con la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, fortalece su compromiso con el desarrollo integral y atención prioritaria de las juntas auxiliares.

A través de la mejora de la infraestructura vial, se han atendido diferentes colonias en estas demarcaciones, lo que ha permitido generar comunidades mejor conectadas.

Esta estrategia de rehabilitación vial no solo responde a una necesidad histórica, sino que también representa una acción concreta que reduce las brechas de desigualdad, construyendo una ciudad más incluyente, funcional y con futuro.

Este miércoles estaremos trabajando en las siguientes vialidades:

Calle Nacional.

Calle Adolfo López Mateos.

Avenida 5 de Mayo.

Bulevar Gasoducto.

Bulevar Xonacatepec.

Calle 10 Oriente.

Calle 20 Oriente.

Avenida Xilotzingo.

Calle Emiliano Zapata.

Diagonal 16 A Sur.

Calle José María Morelos y Pavón.

Calle 49 Norte.

