Fernández Noroña defiende compra de casa por 12 mdp

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aceptó que compró una casa de mil 200 metros cuadrados en Tepoztlán, Morelos, con un valor estimado de 12 millones de pesos.

La misma que está pagando a crédito y anteriormente era rentaba. La propiedad fue adquirida en noviembre de 2024, tres meses antes de convertirse en senador.

De acuerdo con su declaración patrimonial, la casa cuenta con mil 201 metros cuadrados de terreno y 259 m² de construcción. La información fue divulgada por el periodista Jorge García Orozco.

En cuenta de X (antes Twitter), Noroña aclaró que la compra está registrada y la información es pública. Además, aseguró que cuenta con un crédito con el que pudo adquirir la propiedad.

Por otra parte, señaló que otros legisladores de oposición esconden propiedades o vehículos, algo que considera inverosímil y posiblemente falso.

Fernández Noroña defendió su estilo de vida, afirmó que sus ingresos son legítimos y producto de su trabajo, por ello, criticó la idea de que políticos de izquierda deban vivir en la precariedad.

También informó ser beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, donde recibe un apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales.

La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2025

