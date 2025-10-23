FGR investiga a empresarios de EU por “huachicol fiscal”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el día de hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresarios estadounidenses que están involucrados en la práctica conocida como “huachicol fiscal”, es decir, el contrabando ilegal de combustible a México.

Este jueves 23 de octubre, en la Mañanera del Pueblo, la titular del Poder Ejecutivo en México expresó que hay empresas estadounidenses vinculadas al “huachicol fiscal”; de lo contrario, no se explica cómo es posible que combustible entre ilegalmente procedente de la Unión Americana.

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para obtener las órdenes de aprehensión, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal (…) pero sí hay carpetas de investigación”, aseveró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

En resumen, el “huachicol fiscal” consiste en el contrabando ilegal de gasolina o diésel de Estados Unidos hacia México, en donde empresas del país vecino del norte hacen pasar el combustible que contrabandean por otro tipo de productos como aceites o lubricantes, y así evitar el pago de varios impuestos.

En la misma línea, la presidenta agregó que este tipo de delitos ha disminuido considerablemente, esto debido a las investigaciones y detenciones que se han realizado, así como el mayor control de aduanas que se ha establecido desde entonces, afirmando que esto se refleja en el aumento de ventas por parte de Pemex.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: