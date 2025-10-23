Arranca campaña de vacunación invernal en Puebla

Para prevenir casos de COVID-19, influenza y neumococo durante la temporada invernal, las instituciones de salud en la entidad participan en la Campaña Nacional de Vacunación, que tiene como meta la aplicación de 1.5 millones de dosis en la entidad contra dichos virus.

En conferencia de prensa, el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco, convocó a las y los poblanos a acudir a su centro de salud del 13 de octubre al 27 de marzo para vacunarse.

Explicó que la vacuna de influenza está dirigida para niños de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud, así como personas de 5 a 59 años con comorbilidades.

Mientras que la de COVID-19 es para personas de 6 meses a 59 años con comorbilidades, embarazadas y personal de salud.

La de neumococo, para niñas y niños menores de 5 años, mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas.

Explicó que la meta en el estado es aplicar 1.5 millones de vacunas, de las cuales 1 millón 088 mil 060 son contra influenza estacional, 426 mil 100 contra covid-19 y 83 mil 093 contra neumococo.

Hasta ahora, dijo, se lleva un avance de 44 mil 198 dosis aplicadas en Puebla, de las cuales la mitad se aplicó a personas en la zona afectada de la Sierra Norte, Nororiental y Negra.

🗣️ El secretario de @SaludGobPue Carlos Alberto Olivier Pacheco informó que del 13 de octubre al 17 de marzo se llevará a cabo la campaña de vacunación contra Covid-19, Influenza y Neumococo.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/bTP7iAjoaQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 23, 2025

Editor: César A. García

