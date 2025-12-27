IMACP presenta obra navideña familiar en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad, que preside Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), dirigido por Anel Nochebuena, continúa impulsando actividades culturales gratuitas para fortalecer la convivencia familiar y el disfrute del espacio público durante la temporada decembrina.

En este marco, se presentará la obra “César y el monstruo de la Navidad”, a cargo de la compañía Changos y recontrachangos, una puesta en escena dirigida a niñas, niños y público en general.

La historia sigue a Ari y César, los divertidos protagonistas de la compañía, quienes se preparan para celebrar la Navidad entre risas, adornos y sorpresas. Sin embargo, el ambiente festivo se ve opacado cuando César se muestra triste y gruñón, ya que sus padres no podrán acompañarlo en estas fechas. A través de juegos, travesuras y momentos llenos de afecto, sus amigos y su sabio tío Bruno le ayudarán a descubrir que la verdadera magia de la Navidad no está en los regalos, sino en compartir, perdonar y querer a los demás.

Se trata de una historia divertida y emotiva para toda la familia, que recuerda que el mejor regalo es estar juntos.

La función se llevará a cabo el 27 de diciembre a las 17:00 horas, en el Zócalo de la ciudad de Puebla, con entrada libre.

El Gobierno de la Ciudad invita a las y los poblanos, así como a visitantes, a sumarse a las actividades de la programación “Vive el invierno” y disfrutar de propuestas culturales que fomentan los valores, la creatividad y la convivencia comunitaria.

