Detienen a presunto responsable de feminicidio en motel de Atlixco

La Fiscalía General del Estado informa que, a través de labores de investigación, trabajo de campo y gabinete, se esclareció el feminicidio ocurrido en el motel “Paraíso”, ubicado en San Juan Tejaluca, Atlixco, Puebla. Asimismo, se logró la aprehensión de Alan N., de 23 años de edad, quien cuenta con orden de aprehensión como probable responsable del hecho.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de diciembre de 2025, el hoy detenido y la víctima ingresaron a una habitación del lugar a bordo de una motocicleta. Presuntamente, el hombre habría agredido físicamente a su acompañante y posteriormente fue privada de la vida por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Derivado de estos hechos, se realizaron las diligencias correspondientes y, una vez que se identificó a Alan N. como presunto partícipe en el hecho delictivo, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la misma que fue cumplimentada.

La persona quedó a disposición del Juez de Control a espera de que se lleve a cabo la audiencia inicial donde se determinará su situación legal.

