Centros LIBRE Puebla atendieron a más de 171 mil mujeres en 2025

Durante 2025 fueron atendidas más de 171 mil mujeres en los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, sinónimo de un gobierno que acompaña y protege, afirmó el gobernador Alejandro Armenta al resaltar que es con resultados como se demuestra que la administración estatal está a favor de este sector.

Al subrayar que el cuidado de la vida es el eje de su gobierno, el mandatario poblano señaló que con los 19 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), coordinados con las 25 Casas Carmen Serdán, se garantiza un modelo de atención integral a mujeres, al ofrecer albergue, impulso al empoderamiento económico y acompañamiento legal a través de mujeres legistas, ministerios públicos e investigadoras.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, informó que desde la apertura de los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán, se ha capacitado a más de 63 mil 400 mujeres, acompañado 600 casos a través de las abogadas y se han distribuido más de 121 mil Cartillas de Derechos de la Mujer. Reiteró que las mujeres poblanas no están solas, y que las líneas de atención, así como los Centros LIBRE – Casas Carmen Serdán, permanecerán abiertos y se fortalecerán durante 2026.

Por otra parte, el Centro de Atención Integral para Mujeres en Situación de Violencia brindó acompañamiento a 5 mil 498 mujeres. A ello se suman 6 mil 406 servicios mediante Tel Mujer y WhatsApp. El Centro de Empoderamiento Infantil otorgó 815 atenciones a niñas y niños, con el objetivo de fortalecer su bienestar emocional. En tanto, el Refugio para Mujeres registró más de 2 mil 383 atenciones.

Con estas acciones, en lo que va del año se han acumulado más de 15 mil atenciones, reflejo de un estado que acompaña, protege y responde. Además, el Estado cuenta con más de 13 mil Tejedoras de la Patria, quienes representan un pilar fundamental para la difusión y territorialización de estas acciones.

En este contexto, la titular de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Abigail Melo Cruz, informó que se han realizado 25 mil 933 acciones de prevención, asesoría, canalización y reacción policial en favor de las poblanas, así como 7 mil 047 auxilios en apoyo a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos.

Destacó que la UDAIM coadyuvó en la puesta en marcha de 155 Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres Municipales y ha sumado esfuerzos con autoridades de los tres órdenes de gobierno en 12 mesas de seguridad y nueve reuniones de trabajo de prevención de las violencias contra las mujeres y feminicidios. Resaltó que las acciones implementadas por la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres han impactado a 71 mil 954 personas.

Te recomendamos: