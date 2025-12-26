Universidad de Ciencias Policiales de Puebla graduó a 303 policías en 2025

Con la visión de ampliar la presencia territorial, fortalecer la prevención del delito y mejorar la atención ciudadana, durante 2025, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad, graduó a 303 policías estatales y municipales de proximidad.

Durante la ceremonia de este viernes, se titularon 138, 73 mujeres y 75 hombres, como parte de la estrategia para consolidar corporaciones profesionales, cercanas y con enfoque humanista del gobierno estatal que preside Alejandro Armenta.

En representación del gobernador, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, resaltó que la seguridad se construye con compromiso y respaldo real a quienes cuidan a las familias. Informó la entrega de 11 mil 572 paquetes en especie para fortalecer y dignificar las viviendas de elementos, como una acción alineada a la visión humanista de la presidenta Sheinbaum, mediante el programa Por Amor a Puebla.

“Esta vocación exige constancia, disciplina y valores”, afirmó el Jefe de Estado Mayor Policial, contralmirante Andrés Galeana Abarca, quien señaló que el gobierno estatal mantuvo una postura firme de cuidado y respaldo a las y los policías, al reconocer su labor y asumir un compromiso institucional con sus familias y su desarrollo profesional.

Por su parte la rectora Silvia Victoriano Zafra subrayó que la UCIPS, impulsada por el gobernador Armenta, formó en 2025 a 303 policías de proximidad en tres generaciones, con preparación académica, ética sólida y vocación de servicio.

A nombre de sus compañeras y compañeros, el cadete Víctor Manuel Barroso Aguilar agradeció la confianza del gobierno estatal y refrendó el compromiso de servir con honor, rectitud y cercanía a la ciudadanía.

Al cierre, egresados como Ixael Romero Torres e Ivet Pérez expresaron orgullo por concluir su formación y confianza en aplicar el modelo de proximidad para fortalecer el vínculo con la sociedad. Ambos coincidieron en que la preparación recibida les permitió asumir su función con profesionalismo y responsabilidad al servicio de Puebla.

La administración estatal encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, consolida diariamente la política de seguridad en concordancia a la Estrategia Nacional que impulsa el Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la formación policial que contribuya a la transformación de entornos de paz que beneficien a las familias poblanas.

