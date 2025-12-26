SSC de Atlixco detiene a dos personas por presunto robo a tienda de telefonía

Se recuperaron objetos producto del ilícito y dos motocicletas relacionadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó que, la noche del 22 de diciembre de 2025, se logró la detención de dos personas presuntamente relacionadas con un robo a comercio registrado en una tienda de telefonía celular al interior de Plaza Moraleda.

Los aseguramientos se realizaron en la colonia Emiliano Zapata, sobre la carretera a Nexatengo, como resultado de una rápida y coordinada movilización policial. A los detenidos se les vincula con los delitos de robo a comercio agravado y portación de arma de fuego sin licencia.

Asimismo, se recuperaron objetos producto del ilícito y dos motocicletas relacionadas con los hechos, una de ellas con reporte de robo.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

