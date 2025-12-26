Texmelucan continuará con regularización de predios en 2026

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, y el Gobierno del Estado informan a la ciudadanía la continuidad de las operaciones del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla, Ventanilla de Regularización de Predios para el año 2026.

En este sentido, este programa continúa otorgando certeza jurídica a los propietarios de los predios de la cabecera y las 11 juntas auxiliares; actualmente se están integrando 8 expedientes con los que serían beneficiadas 3 familias de Santa María Moyotzingo, 2 familias de San Baltazar Temaxcalac, 2 familias de San Rafael Tlanalapan y una familia de San Cristóbal Tepatlaxco.

El Director de Bienes Patrimoniales, Carlos Montiel Tzompantzi, informó que se han recibido un total de 119 expedientes de ciudadanos interesados en la regularización de su predio, de los cuales se encuentra recabando la documentación para obtener sus respectivas escrituras.

Entre los cuales se encuentran expedientes de predios de escuelas del municipio, como: Bachillerato Agustín Carrasco Martínez de San Baltazar Temaxcalac; Bachillerato David Alfaro Siqueiros de San Jerónimo Tianguismanalco; Primaria General Federal David C. Manjarrez de San Buenaventura Tecaltzingo; Secundaria Técnica No. 125 de Santa Catarina Hueyatzacoalco.

Además, del Preescolar Rudyard Kipling de San Cristóbal Tepatlaxco; Primaria General Manuel P. Montes de San Martín Texmelucan; Secundaria Técnica No. 53 de Santa María Moyotzingo y Telesecundaria Vicente Suárez de San Jerónimo Tianguismanalco.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con los texmeluquenses y la comunidad educativa, quienes, por medio del Programa de Regularización, podrán asegurar la pertenencia de sus predios a través de la obtención del título de propiedad presentando su documentación correspondiente en la Ventanilla Municipal de Tenencia de la Tierra, ubicada en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Texmelucan.

