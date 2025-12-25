Texmelucan implementa Operativo “Pirotecnia” para fiestas seguras

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, presidido por Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con la Dirección del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, implementó el Operativo “Pirotecnia”, con el objetivo de regular el uso de fuegos artificiales para evitar accidentes y celebrar de forma segura estas fiestas decembrinas.

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Kevin Rembrandt Bernal Pérez, dio a conocer que, derivado del Operativo “Pirotecnia”, se realizaron recorridos en la cabecera municipal y en las once juntas auxiliares, en alcance al eje estratégico “Coordinación Interinstitucional” del Plan Nacional de Seguridad y como parte de la estrategia de seguridad del Municipio de San Martín Texmelucan, dejando como resultado el decomiso de material elaborado con pólvora.

Del mismo modo, hizo el llamado a la población a evitar la compra de pirotecnia, con el objetivo de garantizar una temporada de fiestas seguras, preservando la paz y tranquilidad de las familias texmeluquenses.

El Gobierno Municipal hace el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de artefactos explosivos o material pirotécnico, el cual puede provocar accidentes, quemaduras, lesiones irreversibles o amputaciones en menores de edad. De igual manera, se sugiere proteger a los seres sintientes en lugares cerrados y confortables para protegerlos del ruido.

Te recomendamos: