Detienen a dos por robo a comercio y extorsión en Valle del Rey

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres por su presunta participación en el delito de robo a comercio y extorsión, en calles de la colonia Valle del Rey, como resultado de las estrategias encaminadas a inhibir conductas con apariencia de delito.

A través de un despliegue territorial, elementos municipales detuvieron a Luis “N.”, de 27 años de edad, y Obed “N.”, de 21 años de edad, quienes ingresaron a una tienda de conveniencia y sustrajeron mercancía del lugar. En el sitio fue asegurado un objeto forrado con cinta, color negro, con características morfológicas similares a un arma de fuego y, por lo anterior, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la SSC continúa dando seguimiento a las instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, de seguir fortaleciendo los esquemas de reacción policial a fin de brindar espacios seguros para las familias poblanas.

