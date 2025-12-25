SEP Puebla alfabetiza 7 mil 500 personas de 42 municipios

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla realiza acciones para fortalecer la “Jornada de Alfabetización Por Amor A Puebla”; actualmente participan más de 20 mil estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, con la finalidad de levantar la bandera blanca en Puebla para el 2030, que representaría disminuir el rezago en la entidad.

El trabajo colaborativo es con organismos públicos descentralizados de educación media superior como: Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), y superior como: las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPNs), escuelas normales, universidades e institutos tecnológicos; mientras que, las y los trabajadores de las direcciones de los niveles educativos que conforman la estructura de la SEP en Puebla (educación inicial, preescolar, primaria, secundarias generales, bachilleratos, etc.) y las coordinaciones de Desarrollo Educativo, apoyan en identificar a las personas en condición de analfabetismo.

Al mes de diciembre del 2025, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), se alfabetizaron 7 mil 500 personas de 42 municipios de la entidad, y la meta para el 2026 es identificar a personas en esta condición en 27 municipios más, para atender a usuarios del servicio en un total de 69. Con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es que México reduzca considerablemente este índice para el 2030; aunado a esto, el compromiso del gobernador Alejandro Armenta es trabajar con las instituciones educativas en Puebla.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado atiende una de las necesidades prioritarias de la población, que es acercar los servicios educativos a las personas que más lo necesitan, y que, por diversos factores como tiempo, disponibilidad económica, acceso a la educación, etc., no han obtenido este beneficio.

Te recomendamos: