Puebla se consolida como referente nacional en donación y trasplantes

De enero a noviembre de 2025, Puebla se consolidó como un referente nacional en donación de órganos y tejidos, al concretarse 144, resultado del trabajo coordinado que encabeza el gobierno de Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Salud.

La entidad se posicionó como el cuarto lugar nacional en donaciones cadavéricas, el quinto en trasplantes de córnea y el sexto en trasplante renal, lo que refleja el fortalecimiento del sistema estatal de salud y la solidaridad de la sociedad poblana.

En este periodo se obtuvieron un total de 308 órganos y tejidos, de los cuales 227 corresponden a riñón, 34 a tejido músculo esquelético, 34 a hígado, 10 a otros órganos y tres a corazón. Esto permitió que, a través de los hospitales con licencia para trasplante, se realizaran 230 procedimientos, de los cuales 100 fueron trasplantes renales y 130 de córnea.

Para garantizar que los órganos donados lleguen en condiciones óptimas a las y los pacientes receptores, se llevaron a cabo 10 traslados aéreos mediante la Unidad del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y Desastres (SUMA), bajo estrictos protocolos de seguridad.

De manera paralela, se impulsaron acciones permanentes de promoción y sensibilización sobre la donación de órganos y tejidos, a través de 618 pláticas informativas, la capacitación de 101 agentes ministeriales, así como la implementación del convenio Tu Licencia da Vida con la Secretaría de Movilidad y Transporte, que promueve la donación a través de la licencia de conducir.

También se celebró la Tercera Jornada Universitaria sobre Donación, el XIII Congreso Estatal de Donación y Trasplantes Talentos que Trascienden Sueños, así como diversas actividades en el marco del Día Mundial del Trasplante y del Día Mundial de las Personas Trasplantadas, el 6 de junio, y del Día Nacional de Donación y Trasplantes, el 26 de septiembre.

Con estas acciones y en el marco del primer año de la administración estatal, el Gobierno de Puebla reitera su compromiso con la vida, la salud y el fortalecimiento de una cultura de donación solidaria, que permita brindar nuevas oportunidades a quienes esperan un trasplante.

