Recuperan camioneta robada tras asalto a tienda de Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo recuperó una camioneta robada durante un atraco al establecimiento Oxxo de Fuertes de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron al recibir un reporte en el C2 del municipio por activación de alarma en dicha tienda de autoservicio, ubicada entre las calles Tlaxcala y Cañada.

Al arribar la unidad de seguridad ciudadana, se les informó a los elementos que tres masculinos ingresaron al local amagando a clientes y sustrayendo mercancía, dinero en efectivo y se llevaron al huir una camioneta RAM 1500 modelo 2025, color blanco.

Tras ello se desplegó un operativo para la búsqueda del vehículo, localizándolo abandonado en inmediaciones de la presidencia auxiliar de Sanctorum.

El gobierno de Cuautlancingo refrenda su compromiso con el combate contra la delincuencia e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta ilícita.

