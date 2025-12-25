Pável Gaspar reconoce atención a juntas auxiliares del Poder Ejecutivo

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, reconoció como un acierto la atención que el Poder Ejecutivo ha brindado a las juntas auxiliares, al considerarlas la forma más genuina y cercana de gobierno en los pueblos y comunidades.

El legislador destacó que las juntas auxiliares no son solo una figura administrativa, sino una institución con raíces y antecedentes históricos, que se remontan a los señoríos indígenas y a las formas de organización comunitaria como los calpullis, donde la vida pública se organizaba desde lo colectivo, con participación directa de la comunidad.

“Las juntas auxiliares representan el primer nivel de gobierno en muchos territorios. Son el espacio donde la comunidad se organiza, dialoga y construye acuerdos. Por ello, su fortalecimiento es clave para el desarrollo del Estado”, señaló.

Gaspar Ramírez subrayó que durante décadas estas comunidades fueron relegadas de la inversión pública, lo que generó rezagos en infraestructura, servicios y oportunidades. En ese contexto, consideró importante que hoy se impulsen acciones de obra comunitaria, pavimentación de accesos y equipamiento, con una visión territorial y de cercanía.

Desde el ámbito de sus atribuciones, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, afirmó que el Poder Legislativo reconoce y respeta las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo, entendiendo que la coordinación institucional, sin invadir competencias, es fundamental para atender las necesidades de la población.

“Como representante en el Congreso, reconozco el esfuerzo del Poder Ejecutivo para llevar desarrollo y bienestar a comunidades que históricamente han sido postergadas. Como diputado local me sumo a este esfuerzo para que sea exitoso y tenga resultados duraderos para las y los poblanos”, expresó.

Finalmente, reiteró que el Congreso del Estado mantendrá su disposición para acompañar, desde el marco legal y los acuerdos parlamentarios, todas aquellas acciones que fortalezcan a las juntas auxiliares como verdaderos gobiernos de los pueblos, pilares de la gobernabilidad y del desarrollo comunitario en Puebla.

