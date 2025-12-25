IJMP realizó ocho ediciones del Mercadito de las Juventudes

El Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), a cargo de Carolina Cabrera Victoria, llevó a cabo ocho exitosas ediciones del Mercadito de las Juventudes, un espacio creado para que las y los emprendedores puedan ofrecer y difundir sus productos en un entorno seguro, gratuito y de alta afluencia.

En total, más de 500 jóvenes participaron en categorías como comida, manualidades, joyería y accesorios, entre otras, impulsando su talento, creatividad y capacidad emprendedora. Una oportunidad real para que las y los participantes generaran ingresos propios, así como un impulso para la economía local.

Durante mayo a diciembre, las sedes de estas ediciones fueron puntos estratégicos de la ciudad como el Parque Juárez, Parque del Carmen, Explanada del Teatro Principal y el Kiosco del Paseo Bravo, lo que permitió una mayor visibilidad para cada uno de los stands y un contacto directo con la ciudadanía.

Asimismo, el Mercadito de las Juventudes fomentó la colaboración y el intercambio de ideas entre este sector de la población y la comunidad en general, creando un ambiente dinámico y enriquecedor.

Esta actividad se realiza siguiendo la visión del alcalde Pepe Chedraui de brindar oportunidades reales para el desarrollo integral de la juventud poblana, impulsando acciones que fortalecen su autonomía económica y su participación activa en la vida social de la capital.

