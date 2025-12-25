Atlixco prohíbe pirotecnia en temporada decembrina por seguridad

El Área de Comercio reiteró la prohibición de la venta, exhibición y almacenamiento de pirotecnia y cohetería en todo el municipio de Atlixco, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias durante la temporada decembrina.

A través de la Dirección de Protección Civil Municipal, se informó que esta medida, alineada con las recomendaciones de la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado, busca prevenir accidentes y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores, mascotas y a la población en general.

Asimismo, por instrucciones de Ariadna Ayala, la Dirección de Comercio y Protección Civil realizará recorridos preventivos para verificar el cumplimiento de esta disposición en establecimientos, puestos semifijos y comercio ambulante.

La presidenta de Atlixco hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar ni detonar cuetes, e invitó a celebrar estas fechas con responsabilidad, promoviendo un ambiente seguro, tranquilo y familiar para todas y todos.

