Hallan sin vida a hombre desaparecido en Sierra Norte de Puebla

Un hombre identificado como Víctor R. fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes; sin embargo, sus familiares lo encontraron sin vida en una carretera de la Sierra Norte de Puebla.

Los hechos se dieron a conocer este miércoles, cuando autoridades recibieron la llamada de ciudadanos que reportaron el hallazgo de un cuerpo a un costado de la carretera estatal Chignahuapan-Llano Verde.

Agentes de la Policía Estatal acudieron al lugar y encontraron el cuerpo, que presentaba múltiples huellas de violencia y dos disparos alojados en el tórax.

Tras resguardar la zona, personal forense y ministerial adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro correspondiente.

En las oficinas forenses, los familiares identificaron a Víctor R. y solicitaron la apertura de una investigación para esclarecer los detalles del crimen.

