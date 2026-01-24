Tonantzin Fernández rehabilita luminarias e inaugura calle en San Pedro Cholula

Con el firme compromiso de seguir transformando la imagen urbana y fortaleciendo el bienestar de las familias de San Pedro Cholula, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa entregando obras y servicios públicos de calidad en todo el municipio.

Como parte de estas acciones, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a cargo de Irving Suárez, se llevó a cabo la rehabilitación e instalación de luminarias tipo LED en la Avenida del Ferrocarril, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, una vialidad de alta afluencia peatonal que anteriormente carecía de iluminación adecuada.

Al respecto, la presidenta municipal señaló que el programa “Iluminando Cholula” se encuentra alineado a las políticas públicas impulsadas por los gobiernos estatal y federal, encabezados por Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, respectivamente, particularmente en la implementación de los “Senderos Seguros”, cuyo objetivo es contar con espacios públicos mejor iluminados para contribuir a la prevención del delito.

Por su parte, el presidente auxiliar de Santiago Momoxpan, Antonio Zúñiga, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y reconoció las acciones emprendidas para generar entornos más seguros, reiterando su disposición de seguir trabajando de manera coordinada en beneficio de su comunidad.

Cabe destacar que se rehabilitaron un total de 30 luminarias con tecnología LED de entre 105 y 110 watts, además de la instalación de tres nuevos puntos de iluminación, abarcando una distancia aproximada de 600 metros y beneficiando de manera directa a mil 130 personas.

INAUGURAN LA CALLE CHOLULA PONIENTE EN SAN COSME TEXINTLA

De igual forma, la presidenta municipal acudió a la junta auxiliar de San Cosme Texintla, donde, acompañada del presidente auxiliar Francisco López y de la titular de la Secretaría de Infraestructura, Narcisa Cariño, inauguró la rehabilitación de la calle Cholula Poniente, en el tramo comprendido entre las calles Hidalgo y Morelos Sur.

Durante el evento, Tonantzin Fernández destacó la importancia de esta obra, al tratarse de uno de los principales accesos a la junta auxiliar, y reconoció la participación de las y los vecinos, quienes por años demandaron la atención a esta vialidad debido a su visible deterioro.

En su intervención, el presidente auxiliar Francisco López agradeció a la administración municipal por incluir a San Cosme Texintla en el paquete de obras públicas, subrayando que administraciones anteriores no habían atendido de manera integral las necesidades de la comunidad.

Finalmente, las autoridades refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, fortaleciendo la infraestructura urbana y sumando esfuerzos entre sociedad y gobierno para seguir impulsando la transformación de San Pedro Cholula.

