BUAP realizará seminario sobre IA responsable para nuevas generaciones

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) realizará el seminario académico especializado “IA responsable para nuevas generaciones” el próximo 28 de enero, a las 16:00 horas, en el Salón Barroco del Edificio Carolino.

Durante el encuentro, la rectora Lilia Cedillo Ramírez ofrecerá la ponencia “Responsabilidad intergeneracional ante la IA”, en la que abordará los desafíos éticos y sociales que plantea el uso de la inteligencia artificial en la formación de nuevas generaciones.

El seminario contará además con la participación del maestro Marcelo García Almaguer, quien expondrá el tema “Gobernanza de la Inteligencia Artificial: retos institucionales”.

En tanto, Kevin Gutiérrez Soto, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Electrónica y destacado por su trabajo en esta área, hablará sobre “La Inteligencia Artificial para el desarrollo de México”.

Asimismo, el ingeniero Marco Antonio Santos Landa presentará la ponencia “Formación de talento especializado en Inteligencia Artificial: más allá de la competencia técnica”, enfocada en la preparación integral de profesionales en este campo.

