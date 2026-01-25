Miguel Borja anuncia que no será jugador de Cruz Azul

El delantero colombiano, Miguel Borja, se despidió de Cruz Azul por medio de una historia en sus redes sociales. Tras casi un mes de haber llegado y sin poder ser registrado, “El Colibrí” se cansó de esperar y anunció a su nuevo equipo de cara al Mundial del 2026.

A pesar de que el pasado sábado 17 de enero fue visto junto a su familia como invitado especial de ” La Máquina” en el Estadio Cuauhtémoc para ver a su nuevo equipo, el acuerdo nunca se pudo cerrar desde su llegada el 28 de diciembre de 2025.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada“, expresó en su mensaje.

Aunque estuvo entrenando por separado en La Noria, según los periodistas que cubren a los cementeros, la imposibilidad de registrarlo se debía a que la directiva no podía liberar una ficha de un Elemento No Formado en México (NFM).

Sin embargo, todo causó polémica con la directiva celeste al no concretar la salida de Mateusz Bogusz al Houston Dynamo, quien mostró su indisposición de continuar en Cruz Azul al ausentarse sin previo aviso a la pretemporada.

Historia de Miguel Ángel Borja. / Instagram: @miguelaborja23

“Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, sentenció.

De esta manera, la situación se fue al límite, obligando a que Borja regresara a Colombia para esperar el desenlace; sin embargo, al continuar sin una respuesta final, finalmente publicó un emotivo mensaje confirmando que no sería jugador celeste,

Su nuevo club será el Al-Wasl de la UAE Pro League, donde buscará un lugar para la convocatoria con la Selección de Colombia para el Mundial. En contraparte, Cruz Azul sigue en crisis luego de haber vendido a “Nacho” Rivero, Lorenzo Faravelli, Ángel Sepúlveda y no tener un plantel completo.

“Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada“, se lee en su despedida.

