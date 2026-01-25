Detienen a tres por presunto robo a transeúnte en Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCYPC) de Cuautlancingo informa la detención de tres personas en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, en la intersección de la avenida Madrid con la avenida Gran Vía, como resultado de un operativo realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

De acuerdo con el reporte, los hechos están relacionados con el presunto robo de pertenencias a un transeúnte. La intervención se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y bajo un esquema de coordinación interinstitucional.

Las personas aseguradas fueron identificadas como Néstor Yurem “N”, de 17 años de edad, originario del estado de Puebla; Leopoldo “N”, de 17 años, también originario de Puebla; y Noé “N”, de 18 años de edad, originario del estado de Veracruz.

Cabe destacar que dos de las personas detenidas son menores de edad, por lo que el caso fue puesto a disposición de la autoridad competente para su debido seguimiento.

