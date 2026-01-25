Herberto Rodríguez declina aspiración para dirigir el CCE Puebla

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE Puebla) informó que Herberto Rodríguez Regordosa declinó su aspiración para dirigir el organismo empresarial.

A través de su Comité Electoral, dio a conocer que el sábado 24 de enero recibió una carta firmada por Rodríguez Regordosa, en la que notificó formalmente su decisión de no continuar en el proceso.

El Comité Electoral confirmó la recepción del documento, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre los motivos de la declinación.

La información fue confirmada por Jorge R. Espina Reyes, presidente del Comité Electoral del CCE Puebla.

Te recomendamos: