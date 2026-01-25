Supervisan avance del 60% en pavimentación de la 24 Sur en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta supervisó los trabajos de pavimentación de la avenida 24 Sur, que llevan un avance del 60 por ciento, obra que beneficiará a miles de familias.

Durante el recorrido, el mandatario subrayó que las obras públicas deben realizarse con calidad y con un uso responsable de los recursos, al tratarse de dinero del pueblo.

Explicó que, gracias a insumos donados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los Módulos de Pavimentación, actualmente se rehabilitan 33 vialidades a una tercera parte de su costo real.

La intervención contempla cerca de 12 kilómetros de pavimentación, equivalentes a 240 calles. Reconoció que los trabajos generan afectaciones temporales a la circulación; sin embargo, aseguró que el beneficio será permanente.

Anunció que la Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, desplegará agentes viales para agilizar el tránsito en la zona.

La presidenta de la colonia Tres Cruces, Adulfa Mendoza, señaló que la avenida llevaba años sin ser rehabilitada y se encontraba en malas condiciones, además de ser una vialidad clave para el transporte público.

