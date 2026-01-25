Ensayos de “Huehues” provocarán cierres temporales de calles en la ciudad

Como parte de los preparativos rumbo a la temporada de carnaval, se realizarán ensayos de cuadrillas de “Huehues” en distintos puntos de la ciudad, lo que provocará cierres temporales de calles en algunas zonas durante los próximos días.

La Secretaría General de Gobierno informó que estas actividades se desarrollarán con acompañamiento de autoridades municipales, con el objetivo de preservar las tradiciones y garantizar condiciones de orden y convivencia social.

De acuerdo con la dependencia, la cuadrilla “La Arrolladora de Xonaca” realizará ensayos los días 25 de enero y 1 de febrero, en un horario de 11:30 a 15:00 horas, sobre la 22 Norte, entre 24 Oriente y Privada 26 Oriente, en la colonia Xonaca.

En tanto, la cuadrilla “La Pequeña Familia”, de la colonia La Margarita, llevará a cabo ensayos los días 25 de enero, 1 y 8 de febrero, de 15:00 a 19:00 horas, en la Plaza Dominguito. Las autoridades precisaron que no se contemplan afectaciones al tránsito vehicular.

Ante estas actividades, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

