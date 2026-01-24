Realizan recorrido de ordenamiento en zonas estratégicas de Puebla

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Vía Pública y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizó un recorrido de ordenamiento en la unidad habitacional Agua Santa, con el objetivo de verificar que las y los comerciantes populares cuenten con los permisos correspondientes y cumplan con la normatividad vigente para el uso del espacio público.

Durante estas acciones, el personal municipal privilegió el diálogo y la orientación con las y los comerciantes, al tiempo que se liberaron banquetas y áreas de circulación para garantizar el libre tránsito peatonal, fortaleciendo la seguridad y accesibilidad de las y los habitantes de la zona.

De manera complementaria, y como medida preventiva, se llevó a cabo la revisión de extintores y el cumplimiento de medidas en materia de protección civil, con el propósito de reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía en general como para comerciantes.

En otra acción estratégica, la Secretaría General de Gobierno implementó un operativo en las inmediaciones del Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, así como en la zona de la Preparatoria Benito Juárez de la BUAP, con el fin de liberar la vía pública de comercio popular y favorecer entornos seguros para pacientes, personal médico, comunidad estudiantil y vecinos.

